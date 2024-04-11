إيران: وزير الخارجية انتقد نظيره البريطاني لعدم إدانة الهجوم على القنصلية بدمشق

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان انتقد في اتصال بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون عدم إدانة لندن الهجوم على القنصلية بدمشق.

وأشار البيان الإيراني إلى أن عبد اللهيان أبلغ نظيره البريطاني أن صمت واشنطن ولندن يشجع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع الحرب، كاشفة أن الوزير البريطاني طالب نظيره الإيراني بضبط النفس لمنع توسع الصراع.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن تهديد إيران بتنفيذ ضربة ضد إسرائيل غير مقبول، مشيرا إلى أن لندن تؤيد بشكل كامل حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.