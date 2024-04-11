البنتاجون: قائد الأركان الأمريكي شدد لنظيره الإسرائيلي على الحاجة لحماية المدنيين بغزة

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الخميس، إن قائد الأركان الأمريكي تشارلز براون بحث مع نظيره الإسرائيلي هارتسي هاليفي عبر الفيديو العمليات في غزة والوضع الأمني بالمنطقة.

وأكدت البنتاجون أن براون شدد لنظيره الإسرائيلي على الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن قائد الأركان الأمريكي شدد لهاليفي على الحاجة لزيادة المساعدات إلى القطاع وعبر جميع السبل.

وكذلك كشفت البنتاجون أن قائد الأركان الأمريكي أكد لنظيره الإسرائيلي الالتزام الثابت بأمن إسرائيل.