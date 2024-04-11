الاحتلال يزعم قتل 13 ألف من عناصر المقاومة بغزة

مصراوي

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال قصفت أهدافا عسكرية تحت الأرض وفوقها في وسط قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الوقت قد حان لتركز وكالات الأمم المتحدة على توزيع المساعدات بدلا من لوم إسرائيل.

وزعم متحدث باسم حكومة الاحتلال، أن كل إصابة بين المدنيين تقع مسؤوليتها على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مدّعيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 13 ألف فرد من عناصر المقاومة في قطاع غزة.