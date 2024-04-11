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BBC

الاحتلال يزعم قتل 13 ألف من عناصر المقاومة بغزة

06:32 م الخميس 11 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال قصفت أهدافا عسكرية تحت الأرض وفوقها في وسط قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الوقت قد حان لتركز وكالات الأمم المتحدة على توزيع المساعدات بدلا من لوم إسرائيل.

وزعم متحدث باسم حكومة الاحتلال، أن كل إصابة بين المدنيين تقع مسؤوليتها على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مدّعيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 13 ألف فرد من عناصر المقاومة في قطاع غزة.

قطاع غزة المتحدث باسم حكومة الاحتلال الأمم المتحدة إسرائيل حماس

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رمضانك مصراوي

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