وزيرة الخارجية الألمانية: المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد

برلين - (ا ف ب)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس إلى "ضبط النفس" لتجنب "تصعيد إقليمي جديد" في الشرق الأوسط.

وقالت وزارتها عبر منصة إكس "لا مصلحة لأحد في تصعيد إقليمي جديد. جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة مدعوة الآن إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس" على خلفية تهديد طهران بالرد على قصف قنصيليتها في دمشق، والحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.