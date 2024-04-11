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BBC

والا الإسرائيلي: لم تتم استشارة نتنياهو في قتل أبناء هنية

02:28 م الخميس 11 أبريل 2024

بنيامين نتانياهو

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غزة - (ا ف ب)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غارة جوية دون استشارة كبار القادة أو الزعماء السياسيين لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ونقل موقع "والا" الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لم يعلما مسبقا بالضربة الجوية التي تمت بتنسيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

وقال الموقع إن أمير ومحمد وحازم هنية جرى استهدافهم كونهم مقاتلين وليس لأنهم أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولم يعلق جيش الاحتلال على تقارير بشأن مقتل أربعة من أحفاد هنية في العملية ذاتها.

هذا المحتوى من

AFP
بنيامين نتانياهو غزة إسرائيل

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