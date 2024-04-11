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BBC

نتنياهو: حرب غزة مستمرة بكامل قوتها

01:56 م الخميس 11 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الحرب في قطاع غزة لا تزال في خضمها، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الحرب بكامل قوته.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل مستعدة لما أسماها "سيناريوهات وتحديات من ميادين أخرى" دفاعيًا وهجوميًا، ملوحًا بأن هجوم يتم توجيهه ضد إسرائيل سيتم الرد عليه.

وأفاد نتنياهو، بأن إسرائيل تمر بأوقات صعبة، مشيرًا إلى أن جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لا تزال مستمرة.

وأثار الرد الإيراني المحتمل على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق مخاوف إسرائيل من طبيعة ذلك الرد والتي قالت إيران إنها سيأتي في الوقت المناسب.

نتنياهو حرب غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي

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