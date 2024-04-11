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BBC

وزيرا خارجية إيران وتركيا يبحثان تداعيات الهجوم الاسرائيلي على القنصلية الايرانية

12:31 م الخميس 11 أبريل 2024

إيران

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طهران - (د ب أ)

ناقش وزيرا خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، وتركيا، هاكان فيدان، آخر مستجدات التطورات الفلسطينية وتداعيات الهجوم الصاروخي لإسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية تبادلا في اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن سبل توسيع العلاقات بين طهران وأنقرة، وكذلك أحدث تطورات المنطقة، ولا سيما الوضع في فلسطين، كما تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت "إرنا" أن الطرفين تناولا بالبحث والنقاش "أحدث مستجدات التطورات الفلسطينية واستمرار جرائم وفظائع الكيان الصهيوني في غزة وكذلك ردات فعل وتداعيات الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وكانت الغارة الجوية التي وقعت يوم الاثنين الماضي على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، أسفرت عن مقتل جنرالين وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني الذي يمثل قوة النخبة في إيران.

إيران طهران الهجوم الاسرائيلي

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