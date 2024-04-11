جيش ميانمار يفقد السيطرة على مدينة تجارية مهمة على الحدود مع تايلاند

بانكوك - (د ب أ)



ذكرت تقارير أن الجماعات المتمردة في ميانمار التي تشهد أزمة، سيطرت على مدينة مياوادي التجارية المهمة على الحدود مع تايلاند.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن تحالفا ثوريا بقيادة الجناح المسلح لـ "جيش تحرير كارين الوطني" استولى على آخر حامية عسكرية في المدينة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقال عضو في تحالف المتمردين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الوضع ليس واضحا تماما في الوقت الحالي، لكن قوات جيش تحرير كارين الوطني استولت على آخر موقع عسكري في مياوادي والجنود يفرون من المعسكر".

وأضاف عضو التحالف أنه من الصعب على الجيش تعزيز قواته في مياوادي، حيث أن هناك طريق وصول رئيسي واحد فقط يراقبه المتمردون.

وقال العضو "لذلك من المستحيل أن يستعيد الجيش مياوادي في الوقت الحالي."

ويعد "جيش تحرير كارين الوطني" الجناح المسلح لـ "اتحاد كارين الوطني"، أقدم جماعة متمردة في دولة ميانمار متعددة الأعراق. ويناضل جيش تحرير كارين الوطني من أجل الحرية منذ أكثر من 70 عاما وقدم الحماية للعديد من النازحين داخليا منذ الانقلاب في فبراير 2021.