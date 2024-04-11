شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد قرار إلغاء رحلات الطيران إلى طهران

(مصراوي)

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران لدواع أمنية حتى الـ 13 من أبريل.

وكانت الشركة الألمانية، قد قالت، إنها ستعلق رحلاتها إلى إيران لتجنب بقاء أطقمها العاملة في طهران.

وحسب بيان الشركة، فإن قرار التعليق جاء بعد تقييكم أمني للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.ويثير الرد الإيراني المحتمل على استهداف قنصليتها في دمشق مخاوف عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة خاصة بعدما توعدت طهران برد قوي قادم.