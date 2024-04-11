بعد لقاء بايدن وكيشيدا.. زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت للاستعداد للحرب

وكالات

اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن "الوقت حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت سابق"، في تصريح له اليوم الخميس.

يأتي هذا بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن مسعى اليابان عقد قمة مع كوريا الشمالية "أمر جيد"، وأكد مجدداً استعداد إدارته لإجراء محادثات مع بيونج يانج دون شروط مسبقة.

وبحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وبايدن، الأربعاء، تعزيز العلاقات الدفاعية والاستخباراتية لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية والصين، خلال زيارة رسمية إلى واشنطن.

وتأتي مباركة الولايات المتحدة للمحادثات المحتملة بين اليابان وكوريا الشمالية، في الوقت الذي ذهبت فيه جهودها الخاصة لإعادة فتح خط اتصال مع بيونغ يانغ أدراج الرياح.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض مع كيشيدا: "إننا نرحب بفرصة حلفائنا لبدء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.. كما قلت مرات عديدة، نحن منفتحون على الحوار بأنفسنا دون شروط مسبقة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".