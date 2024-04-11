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BBC

أثناء الاحتفال بعيد الفطر.. سقوط جرحى بحادث إطلاق نار في أمريكا

12:36 ص الخميس 11 أبريل 2024

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة نحو ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بإحدى حفلات عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا.

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا كيفن بيثيل في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، عندما سمعت الشرطة في مكان الحادث حوالي 30 طلقة نارية.

وأضاف مفوض الشرطة، أن مجموعتين من الأشخاص تبادلتا إطلاق النار، وبدأ الناس المذعورون في الفرار. ولم يتضح بعد سبب هذا الاشتباك.

وقال مفوض الشرطة، إن الضباط احتجزوا حتى الآن خمسة أشخاص بينهم امرأة، وتم العثور على أربعة أسلحة في مكان الحادث.

وأطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه بهم، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عاماً قالت إنه كان يحمل مسدساً، وأصيب بجروح في كتفه وساقه.

كما أصيب رجل بطلق ناري في بطنه، وأصيب شاب آخر بجرح في يده. وقالت الشرطة إنه لم يُقتل أحد.

واستجاب العشرات من ضباط الشرطة لإطلاق النار في قسم باركسايد في المدينة، وطوقوا مكان الحادث، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الحادث.

الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار عيد الفطر مدينة فيلادلفيا أمريكا

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