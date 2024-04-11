إعلان

BBC

إيران تعلن إغلاق المجال الجوي منتصف الليل وبعد دقائق تنفي الخبر

12:06 ص الخميس 11 أبريل 2024

وزير الدفاع الايراني محمد رضا أشتياني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

في ظل التوترات القائمة بين كل من طهران وتل أبيب عقب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق أول أبريل، وتأهب إسرائيل وأمريكا من توجيه ضربات إيرانية ردا على الهجوم، خرجت وكالة مهر الإيرانية لتعلن غلق المجال الجوي الإيراني أمام الطائرات وبعد دقائق حذفت الخبر وقامت بنفيه.

وكتبت الوكالة عبر موقعها على الانترنت: "زعمت وسائل إعلام أجنبية أن وكالة مهر للأنباء نقلت عن وزير الدفاع قوله: "إن الحركة الجوية فوق طهران ستتوقف اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بسبب مناورات عسكرية وهذا الخبر كاذب بالأساس ولا يوجد مثل هذا الخبر في وكالة مهر".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ، نقلاً عن وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، إنه أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران، بسبب "مناورات عسكرية"، اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي.

Screenshot 2024-04-11 004503

وهددت إيران خلال الأيام الماضية، بضرب إسرائيل رداً على هجوم استهدف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل الجاري، ما أسفر عن سقوط مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

وأعلنت شركة الطيران العملاقة "لوفتهانزا" الألمانية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى، الخميس، بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية: "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار، وعلى اتصال وثيق مع السلطات.. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

وكان مرشد إيران علي خامنئي، شدد على أن إسرائيل "ستُعاقب" بعد الضربة التي دمّرت مبنى قنصلية طهران في دمشق، معتبراً أن تل أبيب "ارتكبت خطأً" بهجومها على القنصلية، بينما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالرد في الأراضي الإيرانية، إذا شنت طهران هجوماً على إسرائيل.

محمد رضا أشتياني إيران علي خامنئي طهران إسرائيل إيران تعلن إغلاق المجال الجوي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب: يجب فحص عقل أي يهودي يصوت لصالح بايدن بالانتخابات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بأسماء الدول.. موعد عيد الفطر يفرق المسلمين بين أمس واليوم والغد
الطقس غدا الخميس ثاني أيام عيد الفطر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية صباحًا
"الله يسهل عليهم".. فيديو يوثق لحظة استقبال "هنية" نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده