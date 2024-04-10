رئيس وزراء إسرائيل السابق: دخول رفح سيؤثر على علاقاتنا مع مصر

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إنه كان ينبغي وقف الحرب قبل 3 أو 4 أشهر.

وتابع رئيس الوزراء السابق الأربعاء، أن محاولة نتنياهو دخول رفح محفوف بالمخاطر، وسيؤثر على العلاقات مع مصر، في ظل استمرار رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، في اقتحام المدينة، التي تمثل آخر نقطة يتحصن بها الفلسطينيون بعد تهجير أغلبهم من شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لا توجد قوة في العالم" يمكنها أن تمنع القوات الإسرائيلية من دخول رفح، للقضاء على عناصر حركة "حماس" التي زعم أنها موجودة هناك.

وأضاف نتنياهو، خلال حفل تجنيد في قاعدة عسكرية: "سنكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح. لا توجد قوة في العالم يمكنها إيقافنا".