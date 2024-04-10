"الله يسهل عليهم".. فيديو يوثق لحظة استقبال "هنية" نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده

وكالات

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، نبأ استشهاد ثلاثة من أولاده مع عدد من أحفاده.

وأظهر الفيديو لحظة تلقي هنية خبر استشهاد أبنائه وأحفاده عبر مكالمة هاتفية، خلال زيارته لجرحى غزة في أحد مستشفيات الدوحة، ليرد قائلا: "الله يسهّل عليهم".

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال 6 من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن دماء أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي على غزة هي "تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

وصرح هنية تعقيبا على استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده بالقصف الإسرائيلي: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر.