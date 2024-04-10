اعتداءات جماعية على لاجئين سوريين في لبنان بعد اغتيال باسكال سليمان -فيديو

كتب- مصراوي

تسببت جريمة مقتل منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان، على يد سوريين، في اشتعال الأوضاع بالداخل اللبناني، إذ سارع البعض إلى الاعتداء على اللاجئين السوريين المُقيمين في البلاد، كما اتجه البعض الآخر إلى ارتكاب أفعال غير مسؤولة بحقّهم.

وجاء هذا على الرغم من الدعوات التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لضبط النفس وعدم الانجرار لأفعال غير مسؤولة، بعدما تم اتهام اللاجئين السوريين في لبنان، من ضمنهم.

الاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان الان pic.twitter.com/0MeaSnLTCG — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) April 8, 2024

ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإنّ منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل شمال شرقي العاصمة بيروت، باسكال سليمان، قُتل في سوريا بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه، ما أثار بلبلة وهجمات ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض اللاجئين السوريين في لبنان إلى حملات اعتداء وضرب من قبل مواطنين غاضبين على خلفية مقتل باسكال سليمان.

كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ مخابرات الجيش تمكّنت من توقيف معظم أعضاء "العصابة" من السوريين المشاركين في عملية الاختطاف.

وبحسب الجيش اللبناني، فقد تبيّن خلال التحقيق مع الموقوفين، أنّ المخطوف "سليمان" قُتِل من قبلهم خلال محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا، مشيرةً قيادة الجيش اللبناني إلى أنّها تنسّق مع النظام السوري لتسلّم جثّته، بالتزامن مع متابعة التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.

وعثر على جثة مجهولة الهوية في العقد الخامس، ملقاة في الأراضي الزراعية بقرية "أبو حوري" في منطقة القصير -الحدودية مع لبنان- غربي حمص، إذ كانت الجثة ملفوفة ببطانية وعليها آثار ضرب بالرأس والصدر بأداة صلبة، ونقل الجثمان إلى مشفى "الباسل" في حمص ويجري التنسيق لتسليمه إلى الصليب الأحمر الذي سيتولى عملية نقله إلى ذويه في لبنان.

وطالب حزب "القوات اللبنانية" -في أوّل تعليق له على مقتل باسكال سليمان- الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان بالتحقيق الجدّي والعميق مع الموقوفين لدى الجيش اللبناني، في هذه القضية.

وقال الحزب في بيان، أمس، إنّ "ما سرِّب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجماً مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر مقتل باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وقصد وسابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر (عملية اغتيال سياسية) حتى إثبات العكس".

وفي السياق، نقلت قناة “الحدث” عن مصادر في “القوات اللبنانية” قولها إنّ "خلفية عملية قتل منسق جبيل في الحزب باسكال سليمان ليست جنائية”، مشيرة إلى أن هناك شبهات مرتبطة بمقتل سليمان وبالتأكيد لا تتعلّق بعملية سرقة، مؤكدة رفضها أي توجه لإهمال التحقيق جدياً في مقتل سليمان".