غزة تتحدى العدوان وتستقبل عيد الفطر بالتكبيرات والصلاة على الركام- فيديو

(مصراوي)

" عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ.. بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ | أَمّا الأَحِبَّةُ فَالبَيداءُ دونَهُمُ.. فَلَيتَ دونَكَ بيداً دونَها بيدُ "، ربما يعبر بيت المتنبي عن أهل غزة وهم يستقبلون عيد الفطر هذا العام وسط الدمار والحرب التي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر. لكن كما العنقاء، خرج أهالي غزة اليوم ليصلون صلاة العيد ويرددون التكبيرات، في تحد للاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد استمرارهم في الحياة والقضية رغم ما فقدوه من شهداء.

وحتى الآن، فشلت محاولات وجهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في التوصل لوقف إطلاق النار وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. لكن الحال الصعب لم يمنع غزة من التحدي واستقبال عيد الفطر بالتكبير.

صلاة العيد في شمال غزة في مثل هذه الظروف تعني أن الله سيرى منا كل معاني التسليم والصبر والاحتساب، ولن يرى العدو منا لحظة الانكسار، أبدًا، إن شاء الله…!

pic.twitter.com/yWTPiW3bY1 — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) April 10, 2024

وفي اليوم الـ 187 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أدى الفلسطينيون في غزة صلاة عيد الفطر على ركام المساجد وأنقاض المنازل، بينما تفوح رائحة الموت من كل أركان القطاع المنكوب.

🔻تكبيرات العيد في شمال غزة

تصوير: أحمد حمدان pic.twitter.com/GfiDPzIPFx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 10, 2024

واستقبل الأطفال في غزة عيد الفطر وسط ظروف إنسانية وصحية قاسية حرمتهم من الاستماع بأجواء العيد، لا سيما من استشهد ذويهم، ولا توجد إحصائيات دقيقة بعد عن عدد الأطفال الأيتام في القطاع بسبب الحرب.

🔻تكبيرات العيد في شمال غزة

تصوير: أحمد حمدان pic.twitter.com/GfiDPzIPFx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 10, 2024

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة، تيتموا بسبب الحرب، ويواجه الكثير من الأيتام في غزة مصيرًا مجهولاً.

رغم الدمار الذي خلفته الحرب، لم يستسلم أطفال غزة للاحتلال الإسرائيلي الذي سلبهم طفولتهم وفرحتهم بعيد، وعلى أنقاض المنازل تجمع العشرات من أطفال القطاع، مرددين تكبيرات العيد.

وشارك شبان من غزة، أطفالها الاحتفالات بالعيد عبر عروض مسرحية لإدخال السرور والسعادة للحظات على أطفال القطاع الذين شردتهم الحرب.

🔻أطفال يطلقون تكبيرات العيد من فوق ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة pic.twitter.com/M9thDoWoaH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 10, 2024

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر، 229 مسجدًا بشكل كامل، و297 مسجدا بشكل جزئي.