تركيا تحذر اليونان من استغلال ملفات البيئة لتحقيق مآرب سياسية

أنقرة - (د ب أ)

حذرت وزارة الخارجية التركية الجارة اليونان من استغلال ملفات البيئة لتحقيق مآرب سياسية بشأن الخلافات البحرية بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاربعاء.

وجاء تحذير وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته الثلاثاء، تعليقا على أنباء بشأن اعتزام اليونان الإعلان عن حديقتين بحريتين، إحداهما في بحر إيجة والأخرى في البحر الأيوني، وذلك خلال "مؤتمر محيطاتنا" المقرر انعقاده في أثينا يومي 16 و17 من أبريل الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية اليونانية.

وأضاف البيان أنه "من الملاحظ أن اليونان تستغل المواضيع المتعلقة بالبيئة هذه المرة، كاستمرار لنهجها المعتاد في استغلال كافة المنصات لصالحها فيما يخص الخلافات حول بحر إيجة".

ولفت إلى أنه "رغم حدوث مرونة في علاقاتنا الثنائية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يبدو أن اليونان تستغل القضايا البيئية هذه المرة".

وأفاد البيان: "نوصي اليونان بعدم استغلال مشاكل بحر إيجة والقضايا المتعلقة بوضع بعض الجزر والجزر الصخرية لأجندتها الخاصة، والتي لم يتم نقل سيادتها إلى اليونان بموجب الاتفاقيات الدولية".

وحذر البيان الأطراف الثالثة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من أن تصبح أداة "للحملات السياسية اليونانية نحو البرامج البيئية".

وشدد أن القانون البحري الدولي يشجع التعاون، حتى بالقضايا البيئية، بين الدول الساحلية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة .

وأكد البيان على أن تركيا مستعدة دائما للتعاون مع اليونان في بحر إيجة.

وذكرت الخارجية التركية أن الحدائق البحرية المذكورة لن يكون لها أي تبعات قانونية في سياق المشاكل بين البلدين في بحر إيجة.