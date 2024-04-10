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BBC

الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر

12:48 م الأربعاء 10 أبريل 2024

فلاديمير بوتين

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أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر، إن المنظمات الإسلامية تقدم مساهمة كبيرة في تحسين التماسك الاجتماعي والوئام بين الأعراق في روسيا.

وأضاف بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم /الأربعاء/ - "تقدم المنظمات الإسلامية مساهمة إبداعية في الحياة في البلاد، وتنفذ مبادرات وطنية وتعليمية وخيرية شعبية حيث تحافظ على تعاون مثمر مع الحكومة والهيئات العامة وتعطي الأولوية لتعليم جيل الشباب".

وتابع: "وتدعم المنظمات الإسلامية المشاركين والمحاربين القدامى في العملية العسكرية الخاصة، وكذلك عائلاتهم وأصدقائهم، إنهم يساهمون كثيرًا في تعزيز تماسك شعبنا والحفاظ على الوئام بين الأعراق".

وشدد بوتين في رسالته أيضًا على أن مسلمي روسيا يحافظون بعناية على أغنى التقاليد التاريخية والثقافية والدينية لأسلافهم.

هذا المحتوى من

Asha
بوتين الرئيس الروسي مناسبة عيد الفطر

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