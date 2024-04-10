إعلان

BBC

زوجة ولي عهد الأردن تنتظر مولودها الأول

12:40 م الأربعاء 10 أبريل 2024

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات
تنتظر الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، مولودهما الأول وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، وذلك بعد نحو 10 أشهر على زواجهما في ، 01 يونيو 2023.

وقال الديوان في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

وتابع البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".

يذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو 2023.

الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن زوجة ولي العهد الأردني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. محافظ أسيوط يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* طقس أول يوم العيد.. الأرصاد تعلن انحسار فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة