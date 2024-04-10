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BBC

هجمات جوية روسية جديدة تضرب محطات للطاقة بجنوبى أوكرانيا

12:36 م الأربعاء 10 أبريل 2024

أوكرانيا

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كييف - (د ب ا)

ألحقت سلسلة جديدة من الهجمات الجوية الروسية الضرر بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في جنوبى أوكرانيا، بحسب معلومات صادرة عن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء.

ويتردد أن منشآه لإمدادات الكهرباء تعرضت للضرر في مدينة أوديسا بالبحر الأسود. واندلع حريق في محطة للكهرباء في منطقة ميكولايف، وفقا لما أعلنه المركز الصحفي بجنوبى أوكرانيا على قناته بتطبيق تليجرام. ولم يتم تحديد حجم الضرر.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الروسي نشر 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، تم إسقاط 14 منها .

وقالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت صاروخي كروز من طراز اسكندر- كيه وصاروخ باليستي من طراز اسكندر-ام من شبه جزيرة القرم التى تحتلها .

أوكرانيا كييف الهجمات الجوية الروسية

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