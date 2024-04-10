حزب الله والحرس الثوري الإيراني ينهيان تدريبات عسكرية مكثفة بوسط سوريا

دمشق - (د ب أ)

أنهى حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني دورة عسكرية مكثفة لمجندين جدد ضمن صفوفهما ضمن بادية حمص في وسط سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن الدورة انطلقت في بداية شهر رمضان، وجرت ضمن حقل عسكري يتبع للحزب في محيط قرية مرهطان بريف حمص الشرقي، تحت إشراف قيادات لبنانية وإيرانية.

ولفت إلى أنه تم تدريب المجندين على السلاح الثقيل والمتوسط عبر استخدام ذخيرة حية وضرب أهداف وهمية، فيما انتهت الدورة مساء أمس ومن المرتقب أن يتم توزيع المجندين الذي يقدر عددهم بنحو 120 على مواقع المجموعات الموالية لإيران في دير الزور.