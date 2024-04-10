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BBC

الأمن السعودي يقبض على شاب وثق مقطع فيديو مخل بالآداب العامة

10:53 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

السعودية

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وكالات

ألقت قوات أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ظهر مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة في محتوى مرئي، في الرياض.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان عبر حسابه على موقع "إكس" إنه تم إيقاف المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشر حساب الأمن العام السعودي، مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشويش على الصورة.

https://twitter.com/security_gov/status/

1777800685070737436

السعودية الأمن السعودي الأمن العام السعودي

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