الأمن السعودي يقبض على شاب وثق مقطع فيديو مخل بالآداب العامة

وكالات

ألقت قوات أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ظهر مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة في محتوى مرئي، في الرياض.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان عبر حسابه على موقع "إكس" إنه تم إيقاف المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشر حساب الأمن العام السعودي، مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشويش على الصورة.

https://twitter.com/security_gov/status/

🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا مخلًا بالآداب العامة. pic.twitter.com/ODF2IFmDq7 — الأمن العام (@security_gov) April 9, 2024

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