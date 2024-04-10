الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 14 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، اللفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 14 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وقال البيان "شن الروس، الليلة الماضية، هجوما باستخدام 17 طائرة مسيرة من طراز "شاهد-131/136" تم إطلاقها من كيب تشودا، بالإضافة إلى صاروخين كروز من طراز "إسكندر - كيه" وصاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم. وتم إسقاط الطائرات المسيرة في منطقتي ميكولايف وأوديسا"

وقال البيان "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية، في نحو الساعة 20:00 أمس 9 أبريل، صاروخين جويين موجهين من طراز "كيه إتش-59" استخدمهما العدو لمهاجمة أوديسا."