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BBC

أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

09:50 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

إيرلندا

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أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الثلاثاء في دبلن بأن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وقال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع".

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الايرلندي "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث".

ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".

وصرح مارتن في وقت لاحق لموقع "جورنال" المحلي الإخباري أن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين".

وقال إنه خلال الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط.

هذا المحتوى من

AFP
أيرلندا وزير الخارجية الأيرلندي فلسطين

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