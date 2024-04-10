بوينج تنفي الاتهامات الجديدة حول وجود أخطاء في إنتاج الطائرات 787 دريملاينر

واشنطن- (د ب أ)

نفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج الادعاءات الجديدة بشأن وجود أخطاء إنتاجية تؤثر على جودة طائراتها.

ورفضت الشركة أمس الادعاءات التي وجهها موظف سابق فيها عن احتمال تقليص العمر التشغيلي للطائرات طراز 787 دريملاينر، لأن الشركة قامت باختصار بعض الخطوات الفنية لتسريع وتيرة الإنتاج.

وأكد متحدث باسم بوينج أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتم التحقيق فيها من جانب إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وقالت بوينج في بيان إن "هذه الادعاءات عن سلامة هيكل الطائرة 787 غير دقيقة ولا تمثل العمل الشامل الذي نقوم به بوينج لضمان جودة الطائرة وسلامتها على المدى الطويل".

يأتي ذلك في حين تواجه الشركة تساؤلات عامة جديدة حول مراقبة الجودة لديها بعد الكشف عن هذه الادعاءات.

وتعتزم لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي عقد جلسة استماع خلال الأسبوع المقبل، وسيحضرها موظف بوينج السابق كشاهد عيان.

في الوقت نفسه أعلنت جهات رقابية أمريكية أول أمس عن إجراء تحقيق بعد أن تسبب انفصال غطاء محرك في عودة طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة ساوث ويست أيرلاينز إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها.

كانت طائرة شركة ساوث ويست تقوم برحلتها رقم 3695 يوم الأحد الماضي إلى مطار هيوستن هوبي، وعلى متنها 135 راكبا وستة من أفراد الطاقم، عندما وقع الحادث.

وارتفعت الطائرة إلى حوالي 10300 قدم (3140 متر)، لكنها عادت بعد ذلك بسلام إلى مطار دنفر الدولي وتم قطرها إلى البوابة، ولم يصب أحد في الحادث.

ووفقا لبيان إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فإن "طاقم الطائرة أفاد بأن غطاء المحرك سقط أثناء الإقلاع واصطدم برفرف الجناح."

كما تخضع شركة بوينج لتدقيق شديد منذ حادثة 5 يناير التي انفجر خلالها قابس باب منتصف المقصورة لطائرة بوينج 737-9 ماكس التابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز وهي في منتصف الرحلة.