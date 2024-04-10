القوات الأمنية تقتل إرهابيين اثنين شمال غرب باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

قال جناح الإعلام والعلاقات العامة للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن القوات الأمنية قتلت إرهابيين اثنين خلال عملية تمت بناء على معلومات استخباراتية في منطقة وزيرستان الجنوبية بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.



وذكرت قناة جيو الباكستانية أن بيانا صادرا عن إدارة العلاقات العامة جاء فيه "أنه في 9 أبريل الجاري قامت القوات الأمنية بعملية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة وزيرستان الجنوبية".

وأضاف البيان أنه خلال العملية جرى تحييد إرهابيين اثنين بنجاح بعد تبادل مكثف لإطلاق النار.

وأوضح البيان أنه تمت مصادرة أسلحة بالإضافة إلى كمية كبيرة من المتفجرات.

وكانت القوات الأمنية قد قتلت الأحد الماضي إرهابيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار في ليلة 6 و7 أبريل الجاري بين القوات الأمنية وإرهابيين في وزيرستان الجنوبية، حسبما ذكرت إدارة العلاقات العامة.