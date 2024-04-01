سلطنة عمان تُدين قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

مسقط (د ب ا)

عبّرت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للقصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبرة ذلك انتهاكًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، ولكافة القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم الاثنين، على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ورفض العدوان وسائر الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كان مصدر عسكري سوري قد أفاد بتعرض مبنى القنصلية الإيرانية لهجوم إسرائيلي أسفر عن تدميرها وسقوط قتلى ومصابين.

من جهة أخرى ، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن هذا الهجوم استهدف جزءا من المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية ومقر إقامة السفير.

وبحسب التقارير، لم يصب حسين أكبري، سفير إيران في دمشق، وعائلته في الهجوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إن الاستهداف الإسرائيلي للقسم القنصلي التابع للسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، ومعهم خمسة آخرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني

ويرفع القصف الذي وقع اليوم الاثنين، عدد الهجمات الإٍسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري إلى 30، وشملت الأهداف مواقع إيرانية ومستودعات للأسلحة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.