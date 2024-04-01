فيديو| "بسبب الأمطار الغزيرة".. فيضان 16 سدًا بمنطقة الباحة في السعودية

وكالات

شهدت منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة، ما أدى لارتفاع منسوب المياه في 16 سدًا، وتسبب في فيضانها.

بعد الأمطار الغزيرة..



لقطات من فيضان 15 سد في منطقة الباحة.



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pic.twitter.com/tVqTqOk1ky — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 31, 2024

ووثقت مقاطع فيديو لحظة فيضان أحد الأودية في الباحة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

فيما وثق مقطع آخر لحظة انجراف سيارة في السيول الغزيرة، إذ أظهر الفيديو الرائج، السيول وهي تجرف المركبة.





يقول مصور الفيديو وسط ذهوله قائلاً: "راحت السيارة، الله يعوض صاحبها".

كما تسببت السيول في سقوط أعمدة الكهرباء، وسقوطها في المياه، في حين أدت الحالة المطرية على الباحة بإغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء.

وفي سياق متصل، سجل شابان موقف بطولي حين أنقذا أسرة من الغرق في وادي لجب، حيث لم يتردد مجموعة من أهالي محافظة الريث بمنطقة جازان من العمل بكل جهد في سبيل إنقاذ أسرة من الغرق في سيول وادي لجب بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.