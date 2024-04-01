إيران تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات الاحتلال داخل مجمع الشفاء

(مصراوي)



علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، على حجم الدمار الذي لحق بمجمع الشفاء عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه صباح اليوم.

ووصف كنعاني، مشاهد القتل في مستشفى الشفاء بـ "المرعبة والصادمة"، مطالبًا بإجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الأمور.



وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الاثنين، مخلفة دمارًا واسعًا ورائها من حرق مباني المجمع وعدد كبير من الشهداء داخل المجمع وخارجه واعتقال المتواجدين والتنكيل بهم وقصف وحرق المباني بمحيط المجمع.

واستمر حصار قوات الاحتلال لمجمع الشفاء وتواجدهم بداخله مدة أسبوعين، منعت خلالهم قوات الاحتلال وصول كافة الإمدادات والمساعدات الإغاثية إلى المستشفى.