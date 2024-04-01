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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركز البحوث العلمية في جمرايا بدمشق

01:37 ص الإثنين 01 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركز البحوث العلمية

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وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في جمرايا، مساء الأحد.

وأفادت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد، بإصابة مدنيين اثنين في هجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان على مواقع في محيط العاصمة دمشق.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط وتسبب أيضاً في بعض الخسائر المادية.

وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي "تصدت لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "استهدف ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية، منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع".

وأكد المرصد السوري سقوط قتيلين جراء الغارة الإسرائيلية.

تأتي الضربات بعدما أفاد المرصد بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت الجمعة، عن مقتل 52 شخصاً في حلب (شمال)، من بينهم 38 عسكرياً وسبعة أعضاء في حزب الله اللبناني

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