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BBC

شرطة الاحتلال تحاول فض تظاهرات في تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة

10:24 م السبت 09 مارس 2024

أرشيفية

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مصراوي

تسعى شرطة الاحتلال الإسرائيلي لفض تظاهرات حاشدة في العاصمة تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وقامت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بصفقة تبادل فورية واستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كانت آلاف من الإسرائيليين خرجوا مساء اليوم السبت، في تظاهرات بالعاصمة تل أبيب وسط أجواء توتر وغضب بين أهالي الأسرى لدى حركة المقاومة في غزة.

وشهدت تل أبيت انتشارا أمنيا كثيفا لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات نحو طرق حيوية، إذ قامت الشرطة بقمع أعداد من المتظاهرين حاولوا الاقتراب من مبنى وزارة الدفاع.

وطالبت الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات بفتح شارع مقابل لوزارة الدفاع في تل أبيب قبل استخدام القوة ضدهم.

شرطة الاحتلال فض مظاهرة تل أبيب نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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