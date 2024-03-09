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BBC

جيش الاحتلال: يتم تنسيق بناء رصيف عائم مؤقت بغزة مع تفتيش إسرائيلي كامل

09:25 م السبت 09 مارس 2024

إقامة ميناء في غزة

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قوله إنه يتم تنسيق بناء رصيف عائم مؤقت في قطاع غزة بما في ذلك التفتيش الإسرائيلي الكامل.

وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء الماضي، قولهم إن الرئيس جو بايدن يكثف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات والحد من شدة الهجوم.

وأكد المسؤولون أن مجلس الأمن القومي يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تقديم خيارات لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات لإدخال المساعدات إلى غزة بما فيها بناء رصيف عائم أو جسر بحري مؤقت.

وأوضح مسؤول حكومي إسرائيلي كبير للشبكة الأمريكية، أن إدارة بايدن لا تتعامل مع حكومة الاحتلال بلطف.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إدارة بايدن تريد الإبقاء على قناة اتصال مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس للحفاظ على خيارات مفتوحة للمستقبل.

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