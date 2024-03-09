تركيا واليونان تجريان تدريبًا لكشف الألغام البحرية



أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إجراء تدريبات مشتركة لكشف الألغام البحرية مع اليونان ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.

وذكرت وزارة الدفاع عبر منشور في إكس أن كاسحة الألغام التركية "أنامور" شاركت بالتعاون مع السفينة "إتش إس إفروبي" التابعة لسلاح البحرية اليوناني في تدريبات ضمن مهمة مجموعة العمل المعنية بالتدابير المضادة للألغام-2 لحلف الناتو، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن التمرينات أقيمت يوم 2 مارس الحالي في بحر إيجة.