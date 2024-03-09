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BBC

تركيا واليونان تجريان تدريبًا لكشف الألغام البحرية

09:24 م السبت 09 مارس 2024

بحر إيجة في تركيا

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أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إجراء تدريبات مشتركة لكشف الألغام البحرية مع اليونان ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.

وذكرت وزارة الدفاع عبر منشور في إكس أن كاسحة الألغام التركية "أنامور" شاركت بالتعاون مع السفينة "إتش إس إفروبي" التابعة لسلاح البحرية اليوناني في تدريبات ضمن مهمة مجموعة العمل المعنية بالتدابير المضادة للألغام-2 لحلف الناتو، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن التمرينات أقيمت يوم 2 مارس الحالي في بحر إيجة.

تركيا اليونان الألغام البحرية كشف الألغام بحر إيجه

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