حماس تقدّر قيمة الأضرار جرّاء حرب غزة بـ 30 مليار دولار



غزة - (د ب أ)

ذكر المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس، اليوم السبت، أن الحرب في غزة أسفرت عن أضرار بقيمة 30 مليار دولار وقدرت نسبة الدمار في مباني مدينة غزة بـ 80 %.

وأضاف المكتب أن الأضرار العامة لحقت بمبان سكنية ومنشآت اقتصادية وبنى تحتية مثل الطرق والكهرباء ومواسير المياه وأنظمة الصرف الصحي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر لعناصر حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية.

وتشمل الحرب التي تشنها إسرائيل عمليات قصف ضخمة لبلدات ومناطق سكنية ذات كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة، وانتقد حلفاء مثل الولايات المتحدة كثافة العمل العسكري الإسرائيلي الذي يتسبب في سقوط العديد من الضحايا بين السكان المدنيين.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتزم القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى.

وتدّعي إسرائيل إن مقاتلي حركة حماس يختبئون خلف السكان المدنيين ويشغلون منشآت عسكرية ومخازن أسلحة ومراكز قيادة في وسط المناطق السكنية.

ولذا فإن إسرائيل تعتبر أنه من الضروري تدمير شبكة الأنفاق التي شيدتها حركة حماس وتمتد لمئات الكيلومترات.