الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز خلال المعارك بغزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز أميشار بن ديفيد في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المُعلن عنهم إلى 588 منذ بدء المعركة البرية.

وأضاف المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجنود قدموا تضحيات ولا يمكننا الاستمرار في العمليات دون تضحياتهم.

وزعم المتحدث، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، منعت الوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان، مشيرا إلى مواصلة العمل من أجل إعادة الأسرى.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية شدد على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الداعمة للاحتلال بهدف إجباره على وقف هذه الحرب البشعة بشكل فوري غير مشروط.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه وعزله سياسيا ودبلوماسيا، مشيرا إلى أن الاحتلال هو أصل كل المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة واستمراره يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة.

وتابع هنية، أن نيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته هو ما ينهي جذر المشكلة ويؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة على مستوى الإقليم والعالم، موضحا أن كل هذه الجرائم الهمجية لن تثني شعبنا ومقاومته عن مواصلة طريقه حتى نيْل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة كاملة السيادة.