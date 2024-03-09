رئيس الأونروا: العديد من الدول التي علّقت دعمها بصدد مراجعة موقفها

جنيف - (د ب أ)

أعرب رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، عن تفاؤل حذر حيال إمكانية معاودة الوكالة الاعتماد على الدعم الدولي مرة أخرى.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إس" السويسرية، قال لازاريني اليوم السبت: "أشعر أن العديد من الدول التي قررت تعليق دعمها المالي هي الآن بصدد مراجعة موقفها".

كانت وكالة الأونروا تعرضت لانتقادات قوية من جانب إسرائيل التي اتهمت بعض موظفي الوكالة الأممية بدعم حركة حماس في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي، ووعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالتوضيح الشامل لهذه الاتهامات، وأنهت الوكالة تعاونها مع العديد من الموظفين.

وعلى إثر توجيه إسرائيل هذه الاتهامات، قررت عدة دول غربية وقف تمويلها بشكل مؤقت للوكالة، وكان من بين هذه الدول أكبر مانحين وهما الولايات المتحدة وألمانيا.

ولفت الدبلوماسي السويسري الإيطالي إلى انتشار شعور في العالم العربي والنصف الجنوبي من الكرة الأرضية بأن حقوق الإنسان أو اتفاقيات حقوق الإنسان أصبح لها الآن "هندسة متغيرة" وذلك في ضوء معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الحكومة السويدية أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتزامها استئناف صرف دعم مالي للأونروا، وأوضحت أنها قررت صرف 200 مليون كرونة (حوالي 17.7 مليون يورو) للوكالة الأممية مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار نظرا للوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة وفي ضوء الاتفاقات الجديدة.

يأتي قرار السويد بمعاودة تمويل الوكالة بعد قرار مشابه اتخذته كندا، وقال يوهان فورسيل وزير التعاون التنموي الدولي في الحكومة السويدية إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة مدمر والاحتياجات ملحة".