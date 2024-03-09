حماس: التخلص منّا مجرد حلم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع



مصراوي

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، طاهر النونو، إننا نبذل كل الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف المستشار الإعلامي، أنه على المجتمع الدولي ممارسة الضغط اللازم لوقف الحرب، موضحا أن أي وقف لإطلاق النار يعني مرحلة سياسية جديدة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، مشيرا إلى أن متطلبات وقف إطلاق النار في غزة لا يوافق عليها الاحتلال.

وتابع النونو، أنه لا يمكن أن يحقق الاحتلال من خلال المفاوضات ما فشل في تحقيقه في الميدان، قائلا: "إذا مارست الإدارة الأمريكية ضغطا حقيقيا على إسرائيل فمن الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأكمل طاهر النونو، أن التخلص من حماس مجرد حلم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع وهذا غير قابل للتنفيذ، موضحا أن إدارة الشعب الفلسطيني هي من الأمور الداخلية التي يدبرها الفلسطينيون وحدهم: "إذا حدث أي تقدم أو عروض جديدة فنحن على استعداد لمناقشتها".