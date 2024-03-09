أردوغان: استثمرنا علاقاتنا التي تطورت مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومة نتنياهو تواصل ارتكاب مزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أردوغان خلال كلمة له السبت: "سنواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي".

وأضاف أردوغان: "استثمرنا علاقاتنا التي تطورت مع السلطات المصرية مؤخرا لإيصال المساعدات إلى غزة، كما أن نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم التي ارتكبوها في غزة".

وأشار أردوغان: "إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى غزة بلغ 40 ألف طن حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية، كما أن سفينة مساعدات تابعة للهلال الأحمر التركي تبلغ حمولتها 3 آلاف طن ستصل إلى العريش في مصر غدا".