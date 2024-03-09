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BBC

مسؤولون: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في تحطم مروحية قرب الحدود الأمريكية المكسيكية

11:24 ص السبت 09 مارس 2024

أمريكا

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نيويورك- (د ب أ)

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب شخص آخر في تحطم مروحية أمريكية بالقرب من الحدود مع المكسيك مساء أمس الجمعة، طبقا لما أعلنته "قوة المهام المشتركة" الشمالية في بيان.

وذكر مسؤول دفاعي، أن المروحية "لاكوتا يو.إتش-72" تابعة لحرس الحدود، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وأضافت قوة المهام المشتركة الشمالية أن المروحية، المخصصة لمهمة دعم الحدود الجنوبية الغربية الاتحادية، تحطمت أمس الجمعة، بينما كانت تقوم بعمليات تحليق بالقرب من "ريو جراندي سيتي" بولاية "تكساس" مشيرة إلى بدء التحقيق في أسباب وقوع الحادث.

أمريكا نيويورك الحدود الأمريكية المكسيكية المكسيك

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