بايدن: الإسرائيليون سيؤمنون الميناء لتقديم المساعدات لغزة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه على نتنياهو بذل مزيد من الجهود فيما يخص المساعدات الإنسانية لغزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الإسرائيليون سيؤمنون الميناء لتقديم المساعدات لغزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون" باتريك رايدر، إن واشنطن مازالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في غزة، مشيرا إلى أن التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع وسنواصل التنسيق مع الدول الشريكة قائلا: "أننا في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في غزة".

وتابع المتحدث، أن قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت ثم سيتم نقلها إلى داخل القطاع لتوزيعها، موضحا أن أمريكا تعمل مع إسرائيل والشركاء في المنطقة فيما يخص الجوانب الأمنية الخاصة بتوزيع المساعدات في غزة.

وأكمل: "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة ثم سيقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع"، موضحا أن أمريكا تأمل أن يتم تقديم مليوني وجبة لمواطني غزة يوميا.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن تتحدث مع الشركاء الإقليميين والإسرائيليين لزيادة كميات المساعدات الإنسانية لغزة، موضحا أننا نريد أن نرى زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برا، مضيفا أن الممر البحري وسيلة إضافية لزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح البنتاجون، أنه تم تخصيص 4 آلاف جندي للعمل على تركيب الميناء المؤقت على ساحل غزة، موضحا أننا نعمل مع الشركاء في المنطقة والمنظمات غير الحكومية بشأن الممر البحري للمساعدات والميناء المؤقت في غزة.