الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة

رام الله - (د ب أ)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأدانت الوزارة ، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) "منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع".

وأكدت أن "تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا".