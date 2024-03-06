

إعلام عبري: رئيس الأركان تلقى تحذيرًا قبل أيام من "طوفان الأقصى" ولم ينقله لنتنياهو

مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وثيقة مسربة كشفت تلقي رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، تحذيرا قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر ولم ينقله لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكانت قناة عبرية، كشفت أواخر ديسمبر الماضي، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تلقى معلومات حاسمة قبل عملية طوفان الأقصى.

وأفادت المعلومات التي تلقاها جهاز الأمن الإسرائيلي بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بصدد تنفيذ هجوم نهاية سبتمبر الماضي.

وتابعت القناة 12 الإسرائيلية، أن المعلومات وصلت إلى الشاباك الصيف الماضي، تفيد بأن حماس خططت لهجوم في أوائل أكتوبر2023، لكن هذه المعلومات لم يتم عرضها على كبار المسؤولين في إسرائيل.