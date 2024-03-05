تدير 88% من سوق تصدير الطاقة النووية.. ماذا نعرف عن الشركة المنفذة لمشروع الضبعة؟

سوتشي (روسيا) - محمد سمير فريد:

مع اقتراب تحقيق مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، تتزايد التساؤلات في مصر حول الشركة المنفذة للمشروع حول الشركة الروسية المنفذة للمشروع "روساتوم".

وفي ندوة تفاعلية في مهرجان شباب العالم 2024 المقام حالياً في مدينة سوتشي الروسية، حضرها "مصراوي"، ألقى كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير قسم التطوير والأعمال الدولية في روساتوم، الضوء حول إستراتيجية شركته وتطور موقفها في الصناعة النووية في العالم.

وكشف كوماروف، خلال الندوة التي عقدت بعنوان "تشكيل الأعمال التجارية العالمية في المستقبل، وما يجب اعتباره الآن" عن نجاح شركته في تصدر السوق العالمي لتصدير الطاقة خلال أقل من 15 عاماً.

وأوضح أنه حتى عام 2010، لم تكن حصة الشركة الحكومية في سوق التصدير العالمي أكثر من 10%، وقفزت هذه النسبة حالياً إلى 88% تقريباً.

وقال إن "روساتوم" أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة النووية العالمية، فمن بين 25 مشروعا لتصدير التكنولوجيا الذرية في العالم، يتم حاليا تنفيذ 22 مشروعا من قبل روساتوم.

وأوضح كوماروف للجمهور الذي تجمع في القاعة، ومعظمهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من عشرات البلدان حول العالم، ثقافة شركة روساتوم التي تجمع بين الخبرة والشباب.

وأشاد بالدور الذي تلعبه المواهب الشابة في تطوير الأعمال التجارية العالمية وتعزيز قيادة روساتوم، وقال: "من ناحية ، كان أساسنا تجربة الأجيال السابقة والمعرفة والتقاليد المتوارثة، من ناحية أخرى، جلبنا روح المبادرة والشباب ، وأظهرنا للموظفين الشباب الذين يأتون إلى الصناعة الذرية ما هي المشاريع الدولية وسمحنا لهم بتحقيق مواهبهم على نطاق عالمي".

أدار الندوة، التي أقيمت بمشاركة مع الجمعية الروسية "المعرفة"، المذيع والبلوجر الروسي الشهير سيرجي مالوزيموف ، والذي يقدم برامج "معجزة التكنولوجيا" و "الغذاء الحي"، والذي ابتكر سلسلة من الأفلام العلمية وألف العديد من الكتب.

وخلال اللقاء دارت مناقشة تفاعلية بين كوماروف وسيرجي مالوزيموف والشباب. وحلل المشاركون في الندوة العديد من الحالات التجارية من الممارسات الدولية لشركة روساتوم، وأكدوا أن الدبلوماسية والمبادرة واحترام الشركاء تؤدي إلى بناء نموذج أعمال مستدام وخلق فرص جديدة للشركة الحكومية.

كما ناقش المشاركون المكونات التي تتضمنها الإستراتيجية طويلة الأجل والتوقعات المستقبلية للشركة والشركات الجديدة التي يمكن أن تظهر في روساتوم بحلول عام 2050.

ومن المعروف أن روساتوم هي شركة قابضة متعددة الصناعات تضم أصولا في هندسة الطاقة وبناء الآلات وبناء المحطات. وتتمثل إستراتيجيتها في تطوير توليد الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك طاقة الرياح. و تعد الشركة الروسية الرائدة في توليد الطاقة النووية (تمثل حوالي 20% من إجمالي إنتاج روسيا) وتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم محفظتها من الطلبات لبناء محطات للطاقة النووية والتي تبلغ 33 محطة.

يذكر أن مهرجان الشباب العالمي يقام حالياً في مدينة سوتشي وفقا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تطوير التعاون الدولي للشباب، بمشاركة حوالي 20 ألف من القادة الشباب من مختلف أنحاء العالم في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام.