لاتفيا تخطط لاستثمار 300 مليون يورو لتعزيز الدفاع على الحدود الروسية

ريجا - (د ب أ)

تتطلع لاتفيا حاليا إلى استثمار 300 مليون يورو (325.6 مليون دولار) على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتقوية الحدود الشرقية مع روسيا وبيلاروس، وذلك وفقا لخطط وافقت عليها الحكومة اليوم الثلاثاء.

وتشمل الخطط بناء منشآت دفاعية ومواقع محصنة للجنود بطول الحدود الشرقية لدولة البلطيق العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما سيتم بناء موانع متنوعة وخنادق مضادة للدبابات ومستودعات للذخيرة ومواقع لتخزين الألغام، حسبما أعلنت مستشارية دولة لاتفيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لبناء خط دفاع لمنطقة البلطيق مع كل من إستونيا وليتوانيا لحمايتها من أي هجمات محتملة من روسيا أو بيلاروسيا حليفة روسيا، وفقا للبيان.

وكان وزراء دفاع الدول الثلاث قد أبرموا اتفاقا بشأن إقامة خط دفاع مشترك في شهر يناير الماضي.