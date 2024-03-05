البيت الأبيض: بايدن ليس لديه خطط للقاء جانتس في واشنطن
القاهرة- مصراوي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس بايدن ليس لديه خطط للقاء الوزير جانتس الموجود في واشنطن حاليا.
وتابع كيربي خلال كلمة له اليوم الثلاثاء: "نبحث في خيارات عسكرية وتجارية لنقل المساعدات إلى غزة عبر البحر، ولا نزال نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف كيربي: "تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف لتلبية حاجيات سكان القطاع، ونحث إسرائيل على تسهيل عبور المزيد من الشاحنات وفتح الطرق حتى تصل المساعدات إلى غزة".
وأوضح كيربي: "الجانب الإسرائيلي كان متعاونا وتفاوض بحسن نية والآن على حماس إنجاز الأمر، و حان الوقت حتى تفتح إسرائيل المزيد من المعابر وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات، وسنواصل العمل مع إسرائيل للتأكد من قدرتها على الدفاع عن نفسها والتوصل لاتفاق بشأن الأسرى".
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