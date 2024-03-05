بعد تعطل فيسبوك.. ماسك يسخر وزوكربيرج يهدد بقدرته على اختراق "إكس"

كتب- محمود عبدالرحمن:

فوجئ ملايين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا"، المملوكة للملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج خلال الساعات الماضية؛ بعد عطل أصاب المواقع أدى إلى تسجيل الخروج من عدد كبير من الحسابات على "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام".

وأثار الخلل الذي استمر لدقائق معدودة، حالة من الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الأشهر حول العالم، قبل أن يتم إصلاحه، ويتحول الأمر إلى مسار سخرية بين كثيرين، كان من بينهم العدو الأول لمالك "ميتا"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "X" تويتر سابقا.

وعلّق ماسك على تعطل خوادم المواقع الشهيرة، قائلا في منشور على حسابه الرسمي على إكس: "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".



ولم يكتف الرئيس التنفيذي لمنصة "X" بذلك؛ إذ قام بمشاركة صورة لتغريدة آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، مرفق معها صورة لبطاريق (فيسبوك وإنستجرام وثريد) وهي ترفع السلام لقائدها البطريق "إكس".



تعليق ماسك الذي حظى بملايين التفاعلات على منصة "إكس"، دفع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "مارك زوكربيرج، إلى التعليق على منشور ماسك قائلا: "ذلك لأنني سمحت لهم بالدخول".