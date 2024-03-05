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BBC

مسؤولون أمريكيون: ندرس بناء رصيف عائم أو جسر بحري مؤقت لإدخال المساعدات لغزة

07:07 م الثلاثاء 05 مارس 2024

عملية إسقاط مساعدات فوق غزة

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مصراوي

قالت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، قوله إن الرئيس جو بايدن يكثف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات والحد من شدة الهجوم.

وأكد المسؤولون أن مجلس الأمن القومي يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تقديم خيارات لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات لإدخال المساعدات إلى غزة بما فيها بناء رصيف عائم أو جسر بحري مؤقت.

وأوضح مسؤول حكومي إسرائيلي كبير للشبكة الأمريكية، أن إدارة بايدن لا تتعامل مع حكومة الاحتلال بلطف.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إدارة بايدن تريد الإبقاء على قناة اتصال مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس للحفاظ على خيارات مفتوحة للمستقبل.

الإنزال الجوي للمساعدات واشنطن جو بايدن مساعدات غزة

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