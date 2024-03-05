كتبت- سارة أبو شادي

رحلة البحث عن كيس طحين في شمال غزة باتت أشبه بمهمة انتحارية، فإما أن تنجو بحفنة لسد جوع صغارك، أو العودة جثة هامدة على نفس العربة التي جاءت تحمل الطحين. مشهدٌ يتكرر بشكل يومي في شمال القطاع المحاصر لنحو 5 أشهر من الحرب، يعاني أهله من مجاعة رحل بسببها البعض، وآخرون في انتظار الرحيل، صعوبة الحصول على كيس طحين دفعت الآلاف مجبرين لاستخدام بدائل قد تصيبهم بأمراض قاتلة.

نحو 750 ألف مواطن في شمال غزة يواجهون الموت جوعًا بسبب الحصار الشديد الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي ومنع تدفق المساعدات نحو الشمال منذ السابع من أكتوبر، أسوة بالمساعدات التي تصل إلى المناطق الجنوبية والوسطى، الآلاف من مواطني الشمال الذين آثروا البقاء بمنازلهم رافضين النزوح للجنوب يعيشون بـ"مجاعة".

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الموت أقرب من الخبز.. رحلة البحث عن كيس طحين بشمال غزة