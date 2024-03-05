الخارجية القطرية: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته لوقف جرائم الحرب بغزة

مصراوي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة.

وجدد بن عبد الرحمن خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إدانة قطر لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكد بن عبد الرحمن أن على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب بشكل فوري في غزة، لافتا إلى أن الدوحة قدمت دعما ماليا إضافيا لوكالة الأونروا وتدين الحملة الإسرائيلية التي تهدف لتصفية الأونروا.

وشدد وزير الخارجية القطري، على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إرساء العدل وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

