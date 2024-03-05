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BBC

الخارجية الجزائرية: عبارات الإدانة والاستهجان لن توقف الإبادة الجماعية في غزة

06:01 م الثلاثاء 05 مارس 2024

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

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مصراوي
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن العدوان الإسرائيلي انتهك كل الثوابت الإنسانية والقانونية والسياسية في قطاع غزة.
وأضاف عطاف، أن عبارات الإدانة والاستهجان لن توقف الإبادة الجماعية في غزة، موضحا أنه يتعين تكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع وزير الخارجية، يتعين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "نأسف لتجريد مشروع القرار المعروض أمامنا من الإجراءات الجادة وهو ما يحرم اجتماعنا اليوم من بلوغ مقاصده".
وشدد وزير الخارجية الجزائري، على ضرورة تطبيق حل الدولتين من خلال السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين.
كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل استخدام سياسة التجويع ضد سكان القطاع كوسيلة حرب، مما تسبب في وفاة 20 طفلا جوعا على مدار الأيام القليلة الماضية.
وأوضح المالكي أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة، لافتا إلى أن مجزرة الطحين جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية الفاشية في القطاع.

أحمد عطاف الجزائر حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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